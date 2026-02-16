'जेलर 2' के लिए करना होगा लंबा इंतजार

रजनीकांत की 'जेलर 2' के लिए करना होगा लंबा इंतजार, दिल तोड़ देगा ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:32 pm Feb 16, 202601:32 pm

क्या है खबर?

साउथ के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की फिल्मों का लोग दिल थामकर इंतजार करते हैं। एक ओर वह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'थलाइवर 173' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनके साथ कमल हासन होंगे। दूसरी ओर, उनकी फिल्म 'जेलर 2' का इंतजार किया जा रहा है जिसकी शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली है। इसके बावजूद फिल्म का अपडेट दिल तोड़ने जैसा है, क्योंकि निर्माता 'जेलर 2' की रिलीज को आगे बढ़ा सकते हैं, जो जून, 2026 के लिए तय थी।