फिल्म 'धर्मन' से आया रजनीकांत का नया पोस्टर

रजनीकांत ने 'धर्मन' के लिए कसी कमर, नए पोस्टर में जबरदस्त है थलाइवा का अंदाज

लेखन ज्योति सिंह 04:59 pm Jun 26, 202604:59 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' का आधिकारिक नामकरण हाे चुका है। इसे 'धर्मन- द डेडली डॉक्टर' शीर्षक दिया गया है। हाल ही में निर्माताओं ने इस ऐलान के साथ अभिनेता की पहली झलक भी सोशल मीडिया पर जारी की थी। अब ताजा अपडेट है कि सुपरस्टार ने अपनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। उनका एक और पोस्टर जारी किया गया है, जिससे फैंस के बीच उत्साह का माहौल है।