राजेश शर्मा ने कीड़ा काटने की बात पर तोड़ी चुप्पी

'फौजी' के सेट पर कीड़ा काटने की खबर से राजेश शर्मा का इनकार, बताया पूरा सच

लेखन ज्योति सिंह 02:12 pm Sep 08, 202602:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेता राजेश शर्मा उस वक्त चर्चा में आ गए थे, जब जुलाई में खबर आई कि एक कीड़ा द्वारा काटने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निर्देशक सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि प्रभास अभिनीत फिल्म 'फौजी' के सेट पर अभिनेता को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया होगा। बाद में पोस्ट हटा दिया गया। अब राजेश ने खुद इस दावे पर चुप्पी तोड़ी और कीड़ा काटने की खबर से इनकार किया है।