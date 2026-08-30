'बिग बॉस मलयालम 8' का हिस्सा नहीं होंगे राजेश हेब्बर, राहुल ईश्वर और प्रियंका अनूप की चर्चा तेज

'बिग बॉस मलयालम 8' सितंबर में शुरू होने वाला है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच अभिनेता राजेश हेब्बर ने साफ कर दिया है कि वो इस बार शो का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले सीजन में उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन इस बार निर्माताओं ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। राजेश को 'बिग बॉस' देखना पसंद है, लेकिन उनका मानना है कि दर्शक कई बार इसे सिर्फ एक टीवी शो समझना भूल जाते हैं और प्रतियोगियों को हद से ज्यादा जज करने लगते हैं।