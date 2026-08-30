'बिग बॉस मलयालम 8' का हिस्सा नहीं होंगे राजेश हेब्बर, राहुल ईश्वर और प्रियंका अनूप की चर्चा तेज
'बिग बॉस मलयालम 8' सितंबर में शुरू होने वाला है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच अभिनेता राजेश हेब्बर ने साफ कर दिया है कि वो इस बार शो का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले सीजन में उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन इस बार निर्माताओं ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। राजेश को 'बिग बॉस' देखना पसंद है, लेकिन उनका मानना है कि दर्शक कई बार इसे सिर्फ एक टीवी शो समझना भूल जाते हैं और प्रतियोगियों को हद से ज्यादा जज करने लगते हैं।
राजेश हेब्बर कौन हैं?
बता दें कि राजेश हेब्बर मलयालम टीवी और सिनेमा का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्हें खासकर धारावाहिक 'ओर्मा' में डॉ. श्याम के रोल और 'नेरू' व 'कडुवा' जैसी फिल्मों में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है, वहीं 'बिग बॉस मलयालम 8' के संभावित प्रतियोगियों की बात करें तो इस बार वकील व सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ईश्वर और अभिनेत्री प्रियंका अनूप का नाम सबसे आगे चल रहा है।