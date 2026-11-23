राजीव कुमार की बिना ऑडिशन हुई 'रामायण' में एंट्री, बोले- 'भगवान का तोहफा'
राजीव कुमार, जो 'रामायण' में राजा जनक का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन तक नहीं दिया था।
निर्देशक नितेश तिवारी बताते हैं कि मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग एजेंसी ने उन्हें कुमार का एक पुराना ऑडिशन दिखाया था और उसी के आधार पर उन्हें इस भूमिका के लिए चुन लिया गया।
कुमार अपने इस बड़े मौके को 'भगवान का तोहफा' मान रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनके ड्रामा स्कूल के कई दोस्त उनसे कहीं ज्यादा मशहूर हो चुके हैं और उनके मुकाबले कुमार का अब तक का सफर मुश्किलों भरा रहा है।
भले ही फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म उनके लिए नए रास्ते खोलेगी।
'रामायण' की चर्चा से कुमार के फिल्मी योजना को मिली रफ्तार
'रामायण' 5 नवंबर, 2026 को रिलीज हुई, जिसमें रणबीर कपूर जैसे बड़े सितारे भी होंगे। इस फिल्म में कुमार के अभिनय को लेकर अभी से काफी अच्छी चर्चा हो रही है।
कुमार अब टीवी को छोड़कर अच्छी फिल्में और OTT प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं। उनका पूरा ध्यान अब ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर है।
वह कहते हैं, "मैं नहीं चाहता कि मेरी आर्थिक स्थिति मुझे फिर से टीवी की तरफ धकेले। इस फिल्म के बाद मुझे उम्मीद है कि मुझे वो इज्जत मिलेगी, और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है।"