राजीव कुमार, जो 'रामायण' में राजा जनक का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन तक नहीं दिया था।

निर्देशक नितेश तिवारी बताते हैं कि मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग एजेंसी ने उन्हें कुमार का एक पुराना ऑडिशन दिखाया था और उसी के आधार पर उन्हें इस भूमिका के लिए चुन लिया गया।

कुमार अपने इस बड़े मौके को 'भगवान का तोहफा' मान रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनके ड्रामा स्कूल के कई दोस्त उनसे कहीं ज्यादा मशहूर हो चुके हैं और उनके मुकाबले कुमार का अब तक का सफर मुश्किलों भरा रहा है।

भले ही फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म उनके लिए नए रास्ते खोलेगी।