अविनाश मिश्रा पर फूटा रजत दलाल का गुस्सा

अविनाश-ईशा के ब्रेकअप की खबरों के बीच भड़के रजत दलाल, किसे दे डाली खुली चेतावनी?

लेखन ज्योति सिंह 12:08 pm Nov 23, 202612:08 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस' के 18वें सीजन में नजर आए अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों का कथित तौर पर ब्रेकअप हो गया है। अविनाश से धोखा मिलने के बाद अभिनेत्री ने उनके साथ रिश्ते को खत्म कर दिया। इस बीच, उसी सीजन में नजर आए रजत दलाल ने एक वीडियो के जरिए ईशा का समर्थन किया है और अविनाश की पोल-पट्‌टी खोलने की धमकी दी है।