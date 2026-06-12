मांड लोक संगीत की जानी-मानी हस्ती गवरी देवी का निधन, 98 की उम्र में थमी सुरों की यात्रा
मनोरंजन
राजस्थान की मांड लोक संगीत की जानी-मानी हस्ती गवरी देवी का 98 साल की उम्र में पाली में निधन हो गया है।
उन्होंने दशकों तक मांड संगीत को अपनी मधुर आवाज दी। मांड संगीत अपनी भावपूर्ण कहानियों के लिए देशभर में मशहूर है और गवरी ने अपने अतुलनीय योगदान से इस पारंपरिक कला को एक नई पहचान दिलाई।
इन लोगों ने जताया दुख
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गवरी के निधन को 'अपूर्णीय क्षति' बताया। उन्होंने कहा कि गवरी ने लोक परंपराओं को एक नई पहचान दी।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि गवरी ने मांड गायकी को पूरी दुनिया में मशहूर किया।
उनके 'मोर बोले रे' जैसे क्लासिक गीत आज भी श्रोताओं के पसंदीदा हैं, जो नई पीढ़ी को राजस्थानी संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं।