'वाराणसी' में राजामौली ने की महेश बाबू के शानदार अभिनय की तारीफ, जानिए क्या कहा
मनोरंजन
फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली अपनी नई फिल्म 'वाराणसी' को लेकर महेश बाबू के समर्पण की खूब चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महेश ने फिल्म के लिए 200% दिया और उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर प्रदर्शन किया।
इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के किरदार में दिखेंगी और खबर है कि इसमें टाइम ट्रैवल का विषय भी होगा।
राजामौली 'वाराणसी' में भारत की पौराणिक कथाओं को देंगे नई ऊंचाई
राजामौली कहते हैं कि वह चाहते हैं कि 'वाराणसी' भारत की पौराणिक कथाओं को पहले से कहीं बड़े पैमाने पर दिखाए।
पिछली फिल्मों में इन कहानियों को जिस तरह से दिखाया गया, उससे वह खुश नहीं हैं। उनका लक्ष्य है कि भारत की पौराणिक कहानियों को और भी भव्य तरीके से जीवंत किया जाए।