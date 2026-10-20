'वाराणसी' में राजामौली ने की महेश बाबू के शानदार अभिनय की तारीफ, जानिए क्या कहा

फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली अपनी नई फिल्म 'वाराणसी' को लेकर महेश बाबू के समर्पण की खूब चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महेश ने फिल्म के लिए 200% दिया और उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर प्रदर्शन किया।

इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के किरदार में दिखेंगी और खबर है कि इसमें टाइम ट्रैवल का विषय भी होगा।