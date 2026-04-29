फिल्म 'राजा शिवाजी' में होगा बड़ा बदलाव

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' में दिखेगा सबसे बड़ा बदलाव

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Apr 29, 202610:44 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' रिलीज से बस 2 दिन दूर है। सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज हो रही यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम पर आधारित है। इसमें रितेश को छत्रपति के किरदार में देखा जाएगा जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म को हिंदी के अलावा मराठी भाषा में रिलीज किया जाएगा, लेकिन दोनों संस्करणों में बड़ा अंतर होगा। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, मराठी के मुकाबले हिंदी संस्करण की अवधि कम होगी।