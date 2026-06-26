जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी'
रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' अब नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है। 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, फिल्म के शानदार दृश्यों और दमदार अभिनय की खूब चर्चा हुई थी।
अब आप घर बैठे इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग लॉन्च का एलान एक पोस्टर के साथ किया, जिस पर लिखा था, 'विद्रोह करने आ रहे हैं राजा।' दर्शक इसे मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में देख पाएंगे।
रितेश के अलावा फिल्म में हैं ये बड़े सितारे
फिल्म में बड़े-बड़े कलाकारों का जमावड़ा है, जिनमें अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, फरदीन खान और विद्या बालन जैसे नाम शामिल हैं।
इनके अलावा, सलमान खान का एक खास कैमियो भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। न्यूज 18 जैसे समीक्षकों ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं। उन्होंने खासकर रितेश के शांत और गंभीर अभिनय की सराहना की है। समीक्षकों का मानना है कि उनकी यह शांत, लेकिन प्रभावशाली अदाकारी कहानी में नई जान फूंक देती है।