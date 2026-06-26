जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' मनोरंजन Jun 26, 2026

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' अब नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है। 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, फिल्म के शानदार दृश्यों और दमदार अभिनय की खूब चर्चा हुई थी।

अब आप घर बैठे इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग लॉन्च का एलान एक पोस्टर के साथ किया, जिस पर लिखा था, 'विद्रोह करने आ रहे हैं राजा।' दर्शक इसे मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में देख पाएंगे।