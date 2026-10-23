दलेर मेहंदी पर विवाद के बीच राज शांडिल्य ने किया समर्थन

दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे निर्देशक राज, गायक के व्यवहार को लेकर कही यह बात

लेखन अंशिका शुक्ला 03:06 pm Oct 23, 202603:06 pm

क्या है खबर?

दिग्गज गायक दलेर मेहंदी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आरोपों के बाद विवादों में घिर गए हैं। उनियाल ने दावा किया था कि नवरात्रि उत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दलेर नशे की हालत में थे और 35 लाख रुपये लेने के बावजूद सिर्फ लिप-सिंक कर रहे थे। इस बीच, स्क्रीन से बातचीत में निर्देशक और लेखक राज शांडिल्य ने दलेर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दलेर कभी शराब नहीं पीते हैं।