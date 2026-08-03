राज कुंद्रा का नया वीडियो हुआ वायरल, अपने उपर उड़ी अफवाहों पर यूं ली चुटकी

राज ने वीडियो साधा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जब मैं अपने बारे में अफवाहें सुनता हूं, तो उन्हें नकारता नहीं हूं, क्योंकि वे मेरी असली जिंदगी से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं।'

उनके इस मजाकिया अंदाज को फैंस ने भी खूब पसंद किया। उनकी नई एक्शन फिल्म 7 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस फिल्म में पायल राजपूत और गरविता साधवानी भी अहम किरदारों में दिखेंगी।