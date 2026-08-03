राज कुंद्रा का नया वीडियो हुआ वायरल, अपने उपर उड़ी अफवाहों पर यूं ली चुटकी
मनोरंजन
राज कुंद्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो डाला है। इस वीडियो में वे अपने बारे में उड़ रही अफवाहों का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने यह वीडियो अपनी आने वाली पंजाबी फिल्म 'द ग्रेट पंजाब रॉबरी' के प्रचार के लिए बनाया है।
वीडियो में राज सफेद टी-शर्ट, नीली जींस और सफेद पगड़ी में कई अजीबोगरीब चेहरे बनाते दिख रहे हैं।
राज की फिल्म 'द ग्रेट पंजाब रॉबरी' कब होगी रिलीज?
राज ने वीडियो साधा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जब मैं अपने बारे में अफवाहें सुनता हूं, तो उन्हें नकारता नहीं हूं, क्योंकि वे मेरी असली जिंदगी से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं।'
उनके इस मजाकिया अंदाज को फैंस ने भी खूब पसंद किया। उनकी नई एक्शन फिल्म 7 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
इस फिल्म में पायल राजपूत और गरविता साधवानी भी अहम किरदारों में दिखेंगी।