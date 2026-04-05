राज कपूर की पुश्तैनी हवेली को बचाने की गुहार, झेल रही बारिश और भूकंप की मार 

पाकिस्तान के पेशावर स्थित महान अभिनेता राज कपूर की ऐतिहासिक पुश्तैनी हवेली, जिसे 'कपूर हवेली' के नाम से जाना जाता है, इन दिनों गंभीर संकट में है। भारी बारिश और हालिया भूकंपों के कारण इस धरोहर को काफी नुकसान पहुंचा है। संरचना को हुए नुकसान को देखते हुए अब अधिकारियों और धरोहर प्रेमियों ने इसके तत्काल संरक्षण और जीर्णोद्धार की मांग तेज कर दी है ताकि भारतीय सिनेमा की इस अमूल्य विरासत को ढहने से बचाया जा सके।

संकट बारिश और भूकंप से जर्जर हुई राज कपूर की 'कपूर हवेली' राज कपूर की सदी पुरानी 'कपूर हवेली' का एक हिस्सा हाल ही में हुई भारी बारिश और तेज भूकंप के कारण ढह गया है। दीवान बशेश्वरनाथ कपूर द्वारा निर्मित ये हवेली कभी राज कपूर और उनके परिवार का घर हुआ करती थी, जो अब एक नाजुक स्थिति में है। साल 2016 में इस हवेली को पाकिस्तान सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय धरोहर' घोषित किया गया था, लेकिन देख-रेख के अभाव और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे गंभीर संकट में डाल दिया है।

स्थिति ढहने की कगार पर विरासत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की ये सांस्कृतिक धरोहर गंभीर संकट के मुहाने पर है। साल 2016 में पाकिस्तान सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय धरोहर' घोषित ये सदी पुरानी इमारत लगातार बारिश से पहले ही कमजोर हो चुकी थी, वहीं शुक्रवार देर रात आए भूकंप के झटकों ने इसकी जर्जर संरचना को और अस्थिर कर दिया, जिससे इसके ढहने का खतरा बढ़ गया है।भूकंप संरक्षण की घोषणा के बावजूद समय पर मरम्मत न होने से ये अमूल्य विरासत अब ढहने की कगार पर है।

Advertisement

चिंता "तत्काल मरम्मत नहीं हुई तो खो देंगे विरासत" खैबर पख्तूनख्वा (KPK) हेरिटेज काउंसिल के सचिव शकील वहीदुल्लाह ने जानकारी दी है कि भूकंप के झटकों से हवेली की दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया है। वहीदुल्लाह ने पुरातत्व विभाग और प्रांतीय सरकार से हवेली के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस ऐतिहासिक भवन की उपेक्षा जारी रही तो ये क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी।

Advertisement