'फर्जी 2' की शूटिंग खत्म, राज और डीके ने बांधे शाहिद कपूर की तारीफों के पुल

निर्देशक जोड़ी राज एंड डीके ने हाल ही में शाहिद कपूर के साथ अपनी आने वाली सीरीज 'फर्जी 2' की शूटिंग पूरी कर ली है।

निर्देशकों ने इंस्टाग्राम पर शूटिंग के बाद का एक मजेदार पल साझा किया। उन्होंने शाहिद के अभिनय की खूब तारीफ की और बताया कि वह शूटिंग खत्म होते ही कैसे तुरंत अपने किरदार से बाहर निकल आते हैं।

उन्होंने लिखा, 'आर्टिस्ट का काम खत्म! और देखो, वह तुरंत अपने किरदार से बाहर भी आ गए! शानदार काम शाहि। इस बार हमने मिलकर कुछ कमाल का काम किया है।'