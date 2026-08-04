'द म्यूजिक टीचर' में राइमा सेन और निरंजन मोंडल साथ आएंगे नजर, जानें क्या है फिल्म की कहानी?

श्रिमयी चक्रवर्ती इस फिल्म को अपनी मां, रबींद्र संगीत और कोलकाता के लिए एक प्रेम पत्र बताती हैं। फिल्म से जुड़े सभी कलाकार भी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं।

राइमा कहती हैं, 'मैं निरंजन के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मेरी दोस्त परणो इस बार एक बिल्कुल अलग भूमिका में नजर आएंगी।'

वहीं निरंजन मोंडल इसे अपने अभिनय के सफर का एक बड़ा पड़ाव मानते हैं।