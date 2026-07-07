फिल्म 'रहूं मैं तेरे रूबरू' का दमदार ट्रेलर जारी, सस्पेंस और थ्रिल से है भरपूर

लेखन ज्योति सिंह 04:49 pm Jul 07, 202604:49 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक इंद्र दास की फिल्म 'रहूं मैं तेरे रूबरू' का टीजर काफी चर्चाएं बटोर चुका था। अब निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है, जो प्यार, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। फिल्म में आर्य कुमार, नीता शेट्‌टी और पीहू बिस्वास मुख्य किरदारों में शामिल हैं। इसका निर्माण सुमन सौरभ ने एसएस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और रेडआई स्टूडियो के बैनत तले किया है। यह एक दिलचस्प मर्डर-मिस्ट्री है, जिसके ट्रेलर के साथ रिलीज तारीख भी आ गई है।