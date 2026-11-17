राहुल रॉय ने शरद कपूर से मिलकर जाना हाल-चाल

शरद के लिए बॉलीवुड से बढ़े हाथ, सोनू सूद के बाद राहुल रॉय ने की मुलाकात

लेखन अंशिका शुक्ला 03:43 pm Nov 17, 202603:43 pm

क्या है खबर?

अभिनेता शरद कपूर को अब फिल्म इंडस्ट्री के अपने साथियों का साथ मिल रहा है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो साझा कर आर्थिक मदद के लिए भावुक अपील की थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इसके बाद सोनू सूद ने उनसे संपर्क किया और मुलाकात की। अब अभिनेता राहुल रॉय भी शरद से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।