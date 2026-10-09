क्या 'बिग बॉस' मलयालम 8 में दोबारा होने वाली राकेश की एंट्री?

2 हफ्ते का सेफ्टी पास लेने की बजाय, राहुल ने राकेश को घर में वापस लाने का फैसला किया। उनके इस फैसले पर घर के अंदर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

अंजलि और मृदुला इस बात से खास खुश नहीं थीं। इसी बीच, अजीफ और विक्की को टास्क में कम चॉकलेट जमा करने की वजह से सीधे अगले हफ्ते की नॉमिनेशन लिस्ट में डाल दिया गया।

सीक्रेट रूम से कुछ और सदस्य भी वापस आने वाले हैं और वे घर के अंदर चल रही इन सभी गतिविधियों को देख रहे हैं। ऐसे में घर का खेल अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है।