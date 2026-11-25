राहुल धन्वे, जिन्होंने 'रामायण: भाग 1' फिल्म में VFX आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था, उन्होंने अपने पुराने स्टूडियो DNEG और उसके मालिक नमित मल्होत्रा की खुलकर आलोचना की है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी में करीब साढ़े 4 साल काम किया, जिसमें से 2 साल तो 'रामायण' पर ही लगाए।

हैरानी की बात यह है कि उन्हें इस दौरान एक बार भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई और जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है, तो उन्हें काम से निकाल दिया गया।

अब वह दूसरे आर्टिस्टों को सलाह दे रहे हैं कि DNEG से जुड़ने से पहले वे अच्छी तरह सोच-विचार कर लें।