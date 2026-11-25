'रामायण' के VFX आर्टिस्ट ने नमित मल्होत्रा के स्टूडियो DNEG पर लगाए गंभीर आरोप, दी बड़ी चेतावनी
राहुल धन्वे, जिन्होंने 'रामायण: भाग 1' फिल्म में VFX आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था, उन्होंने अपने पुराने स्टूडियो DNEG और उसके मालिक नमित मल्होत्रा की खुलकर आलोचना की है।
उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी में करीब साढ़े 4 साल काम किया, जिसमें से 2 साल तो 'रामायण' पर ही लगाए।
हैरानी की बात यह है कि उन्हें इस दौरान एक बार भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई और जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है, तो उन्हें काम से निकाल दिया गया।
अब वह दूसरे आर्टिस्टों को सलाह दे रहे हैं कि DNEG से जुड़ने से पहले वे अच्छी तरह सोच-विचार कर लें।
राहुल ने 'रामायण: भाग 2' के आर्टिस्टों को चेताया
राहुल की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भले ही 'रामायण' फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके पीछे काम करने वाले आर्टिस्टों को न तो कोई खास पहचान मिली और न ही उनका उतना समर्थन किया गया।
उन्होंने DNEG में अपने समय को 'ईमानदारी से कहूं तो, DNEG मेरे प्रोफेशनल जीवन का सबसे खराब स्टूडियो अनुभव रहा है' कहकर बताया।
उन्होंने 'रामायण भाग 2' पर काम कर रहे आर्टिस्टों को भी चेताया है कि वे अपनी उम्मीदों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। अब तक DNEG और न ही नमित ने उनकी इन शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया दी है।