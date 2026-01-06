LOADING...
'राहु केतु' ट्रेलर: अतरंगी काम बदलेंगे दशा-दिशा, नाक में दम करने आए पुलकित और वरुण

लेखन ज्योति सिंह
Jan 06, 2026
02:02 pm
क्या है खबर?

नए साल 2026 में, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी लोगों की नाक में दम करने के लिए तैयार है। इस बार दोनों अतरंगी कामों से गांव वालों की दशा और दिशा को बदलकर रख देंगे। कुछ ऐसा होते ही नजर आ रहा है उनकी आगामी फिल्म 'राहु केतु' के ट्रेलर में, जो अब रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन का काम विपुल विग ने किया है। आइए जानते हैं कैसा है इसका ट्रेलर।

मस्ती से भरा है 'राहु केतु' का ट्रेलर

'राहु केतु' का ट्रेलर 3 मिनट और 7 सेकंड का है, जो शुरुआत से आखिर तक हंसाता है। पुलकित और वरुण दोस्त हैं, लेकिन उनका एक रूप राहु और केतु का है। इस कारण गांव वाले उन्हें श्रापित मानते हैं। दरअसल, दोनों जिसके पास भी जाते हैं, उस व्यक्ति की दिशा और दशा बदल जाती है। फिल्म में शालिनी पांडे, अमित सियाल और चंकी पांडे﻿ भी अहम किरदार में हैं। 'राहु केतु' 16 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है।

