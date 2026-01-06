'राहु केतु' ट्रेलर: अतरंगी काम बदलेंगे दशा-दिशा, नाक में दम करने आए पुलकित और वरुण

लेखन ज्योति सिंह 02:02 pm Jan 06, 202602:02 pm

नए साल 2026 में, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी लोगों की नाक में दम करने के लिए तैयार है। इस बार दोनों अतरंगी कामों से गांव वालों की दशा और दिशा को बदलकर रख देंगे। कुछ ऐसा होते ही नजर आ रहा है उनकी आगामी फिल्म 'राहु केतु' के ट्रेलर में, जो अब रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन का काम विपुल विग ने किया है। आइए जानते हैं कैसा है इसका ट्रेलर।