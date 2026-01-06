'राहु केतु' ट्रेलर: अतरंगी काम बदलेंगे दशा-दिशा, नाक में दम करने आए पुलकित और वरुण
क्या है खबर?
नए साल 2026 में, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी लोगों की नाक में दम करने के लिए तैयार है। इस बार दोनों अतरंगी कामों से गांव वालों की दशा और दिशा को बदलकर रख देंगे। कुछ ऐसा होते ही नजर आ रहा है उनकी आगामी फिल्म 'राहु केतु' के ट्रेलर में, जो अब रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन का काम विपुल विग ने किया है। आइए जानते हैं कैसा है इसका ट्रेलर।
ट्रेलर
मस्ती से भरा है 'राहु केतु' का ट्रेलर
'राहु केतु' का ट्रेलर 3 मिनट और 7 सेकंड का है, जो शुरुआत से आखिर तक हंसाता है। पुलकित और वरुण दोस्त हैं, लेकिन उनका एक रूप राहु और केतु का है। इस कारण गांव वाले उन्हें श्रापित मानते हैं। दरअसल, दोनों जिसके पास भी जाते हैं, उस व्यक्ति की दिशा और दशा बदल जाती है। फिल्म में शालिनी पांडे, अमित सियाल और चंकी पांडे भी अहम किरदार में हैं। 'राहु केतु' 16 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Ek kahani, sadiyo purani. Kahani ke do kirdaar, aadhe rakshas, aadhe devata samajhdaar! 📖— Zee Studios (@ZeeStudios_) January 6, 2026
Trailer Out Now!
🔗 - https://t.co/2thqX1Us8B
Naye saal mein badlegi sabki kundali ki dasha aur disha! 🤭 Ho jao taiyaar #RahuKetu se milne ke liye, 16 January 2026 se aapke nazdeeki… pic.twitter.com/FxtZqClgmH