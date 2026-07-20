रघु वंशी ने 400 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई, इन देशों में अब फैलेगी धाक

इस फंडिंग के दम पर कंपनी हैदराबाद एयरपोर्ट के पास अपने नए इंटीग्रेटेड कैंपस का काम तेजी से आगे बढ़ाएगी।

इसके अलावा, यह मिशन सिस्टम्स और डीप-टेक व ऑटोनॉमस सिस्टम्स जैसे उसके महत्वपूर्ण कारोबारों में भी तेजी लाएगी।

रघु के पास 3 देशों में 1,200 से अधिक कर्मचारी हैं और यह GE एयरोस्पेस और हनीवेल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए प्रिसिजन पार्ट्स तैयार करता है।

कंपनी नवाचार को और आगे बढ़ाने के लिए देश के शीर्ष रिसर्च संस्थानों के साथ साझेदारी भी कर रही है, जिससे वैश्विक एयरोस्पेस तकनीक में भारत की भूमिका और मजबूत होगी।