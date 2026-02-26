राघव जुयाल अब हीरो बनकर जीतेंगे फैंस का दिल, फिल्म पर आया बड़ा अपडेट

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राघव ने बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म 'भाई तेरा यार है' की शूटिंग शुरू कर दी है जिसे बनाने की जिम्मेदारी विवेक अग्रवाल ने ली है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता, दोनों ही विवेक हैं जो पहले अर्जुन रामपाल अभिनीत फिल्म 'आई सी यू' (2006) का निर्देशन कर चुके हैं। यह एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म होने वाली है जिसकी रिलीज तारीख से जुड़ी जानकारी आना बाकी है।

अन्य फिल्में

नानी के साथ एक्शन करते दिखेंगे राघव जुयाल

'भाई तेरा यार है' के अलावा, राघव को सुपरस्टार नानी की आगामी फिल्म 'द पैराडाइज' (रिलीज 21 अगस्त, 2026) में देखा जाएगा जो इस बात का प्रतीक है कि उनका दायरा दक्षिण सिनेमा तक बढ़ चुका है। यही नहीं, उनके पास रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' भी है जिसमें वह रावण के बड़े बेटे मेघनाथ (इंद्रजीत) का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म में रावण का किरदार यश निभा रहे हैं। फिल्म दिवाली, 2026 पर रिलीज होगी।