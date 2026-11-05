'रामायण' में राघव जुयाल की पहली झलक दिखी

'रामायण' में राघव जुयाल ने दिया ताेहफा, अक्रामक तेवर और शक्तिशाली किरदार में छाए

लेखन ज्योति सिंह 05:54 pm Nov 05, 202605:54 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'रामायण: भाग 1' के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं की बाढ़ आ चुकी है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी समेत फिल्म के लगभग हर किरदारों की तस्वीरें और वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहे हैं। यहां तक कि सनी देओल का पहला लुक भी सामने आया। दरअसल, हनुमान का किरदार निभा रहे सनी की पहली झलक फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट में दिखाई गई है। उनके अलावा, राघव जुयाल भी अपने किरदार से चौंकाते हुए दिखे।