'द पैराडाइज' से पहले OTT पर देखें ये फिल्में

'द पैराडाइज' से पहले राघव जुयाल की ये 5 फिल्में OTT पर जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 06:08 pm Sep 24, 202606:08 pm

क्या है खबर?

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राघव जुयाल विक्रम मलिक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म के जरिए वह तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि, इससे पहले वह कई चर्चित और शानदार फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी प्रमुख फिल्मों के बारे में।