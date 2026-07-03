राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का टीजर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

टीजर

बॉलीवुड और स्टारडम की झलक दिखाता है टीजर

टीजर की शुरुआत राघव के किरदार से होती है, जो खुद को 'रॉकिंग रिबेल सुपर अल्ट्रा फ्यूचर स्टार' बताकर अपना परिचय कराता है। ये ऐसा किरदार हैं, जो हीरो बनने के लिए झूठ बोलने से नहीं कतराता और खुद को सुपरस्टार समझता है। कहानी बाॅलीवुड और उसके पीछे छिपे संघर्षों से पर्दा उठाती है। फिल्म में निहारिका एनएम (यूट्यूबर), संजय कपूर, बरखा सिंह और चंदन रॉय सान्याल भी मौजूद हैं। यह 30 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।