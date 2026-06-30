'भाई तेरा स्टार है' का पहला पोस्टर हुआ जारी, राघव जुयाल ने जीता लोगों का दिल
राघव जुयाल ने अपनी नई फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर में हमें अजय सिंह नाम के एक किरदार की पहली झलक मिलती है, जो एक ऐसा नौजवान है, जिसके सपने बहुत बड़े हैं और हौसले भी बुलंद हैं।
विवेक बी अग्रवाल के निर्देशन में बनी यह फिल्म बड़े सपनों को साकार करने और हीरो बनने की कहानी कहती है।
'भाई तेरा स्टार है' में शामिल हुए ये कलाकार
राघव ने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'बॉलीवुड, तैयार हो जाइए। एक नया हीरो आ रहा है। टीजर जल्द ही आने वाला है।'
लंदन की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में कॉमेडी और म्यूजिक का जबरदस्त मेल है। फिल्म में राघव के साथ निहारिका एन एम, संजय कपूर, निक्की वलिया, विवान भटेना और बरखा सिंह भी नजर आएंगे।
अगर आपने उन्हें 'किल' या नेटफ्लिक्स की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा है, तो आप उनके जबरदस्त जोश से वाकिफ होंगे। इसके अलावा, वह जल्द ही 'द पैराडाइज' में नानी के साथ भी दिखाई देंगे।