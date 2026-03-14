पत्रलेखा बनीं निर्माता, अपनी पहली फिल्म के लिए चुनी राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश की जोड़ी

अभिनेता राजकुमार राव अब पहली बार साउथ की मशहूर अभिनेत्री कीर्ति सुरेश के साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे। दोनों एक धमाकेदार थ्रिलर ड्रामा के लिए एक साथ आ रहे हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसे राजकुमार की पत्नी और अभिनेत्री पत्रलेखा प्रोड्यूस कर रही हैं। ये उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म हाेगी। इस ताजी कास्टिंग ने प्रशंसकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

कहानी सपने, पैसे और पावर की कहानी लेकर आ रहीं पत्रलेखा 'रफ्तार' 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। आदित्य निंबालकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण पत्रलेखा ने 'कांपा फिल्म' के बैनर तले किया है। इसकी कहानी महत्वाकांक्षा, प्यार और लालच के इर्द-गिर्द बुनी गई है। ये एक ऐसे जुनूनी आदमी और महत्वाकांक्षी महिला का सफर दिखाती है, जो एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे पैसा और पावर बढ़ती है, जीत की भूख प्यार के आड़े आने लगती है।

ट्विटर पोस्ट पहली बार साथ आए राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश Rajkummar Rao and Keerthy Suresh are coming together in #Raftaar



Set in the backdrop of Education, the movie will be released on 24th July pic.twitter.com/2nOtD9gupg — BINGED (@Binged_) March 14, 2026

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सहयाेग वरुण धवन के बाद अब कीर्ति को मिला राजकुमार का साथ रोहन नरूला ने फिल्म की कहानी लिखी है। फिल्म दर्शकों को एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी, जहां सवाल ये है कि क्या वे पावर के खेल में खुद को बचा पाएंगे या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये पहला मौका होगा, जब राजकुमार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कीर्ति के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे। कीर्ति ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत वरुण धवन अभिनीत 'बेबी जॉन' से की थी। 'रफ्तार' उनकी दूसरी हिंदी फिल्म होगी।

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