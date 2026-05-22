गंभीर डिप्रेशन से लड़ीं शान की पत्नी राधिका मुखर्जी, खुद किया बड़ा खुलासा
उद्यमी और मानसिक स्वास्थ्य पैरोकार राधिका मुखर्जी ने पिछले साल गंभीर डिप्रेशन के अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया।
अपने जन्मदिन पर एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह उनकी जिंदगी का 'सबसे मुश्किल दौर' था। उन्होंने अपने पति शान और परिवार का आभार जताया, क्योंकि जब उन्हें सबसे ज्यादा साथ की जरूरत थी, तब वे ही उनके साथ खड़े थे।
राधिका ने इंटीग्रेटिव काउंसलिंग थेरेपी में हासिल किया डिप्लोमा
बीता साल राधिका के लिए खुद को जानने और भावनात्मक उपचार का रहा। उन्होंने गर्व से बताया कि उन्होंने इंटीग्रेटिव काउंसलिंग थेरेपी में डिप्लोमा हासिल कर लिया है।
उन्होंने बताया, 'इस साल मैंने खुद को तरक्की का तोहफा दिया। मुझे लगता है कि यह मेरा अब तक का सबसे गर्व वाला जन्मदिन है।'
उन्होंने अपने पति शान, बेटे सोहम और माही, भाई-बहन और माता-पिता को अपना सहारा बताया। उन्होंने लिखा कि इस मुश्किल दौर से उबरने के बाद, अब वह पहले से ज्यादा खुश, हल्का और स्वाभाविक महसूस कर रही हैं।