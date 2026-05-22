गंभीर डिप्रेशन से लड़ीं शान की पत्नी राधिका मुखर्जी, खुद किया बड़ा खुलासा

राधिका ने इंटीग्रेटिव काउंसलिंग थेरेपी में हासिल किया डिप्लोमा

बीता साल राधिका के लिए खुद को जानने और भावनात्मक उपचार का रहा। उन्होंने गर्व से बताया कि उन्होंने इंटीग्रेटिव काउंसलिंग थेरेपी में डिप्लोमा हासिल कर लिया है।

उन्होंने बताया, 'इस साल मैंने खुद को तरक्की का तोहफा दिया। मुझे लगता है कि यह मेरा अब तक का सबसे गर्व वाला जन्मदिन है।'

उन्होंने अपने पति शान, बेटे सोहम और माही, भाई-बहन और माता-पिता को अपना सहारा बताया। उन्होंने लिखा कि इस मुश्किल दौर से उबरने के बाद, अब वह पहले से ज्यादा खुश, हल्का और स्वाभाविक महसूस कर रही हैं।