राधिका आप्टे का बेबाक बयान- मैं आलिया या दीपिका नहीं हूं

राधिका आप्टे का बॉक्स ऑफिस के गणित पर तंज- मैं आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण नहीं

लेखन नेहा शर्मा 06:32 pm Oct 24, 202606:32 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री राधिका आप्टे ने बॉक्स ऑफिस के कड़वे सच पर अपनी राय रखी है। उनके मुताबिक, अगर फिल्म में आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्रिया न हों तो महिला प्रधान फिल्मों को सिनेमाघरों में बड़ी रिलीज मिलना मुश्किल होता है। नेटफ्लिक्स की सीरीज 'अक्का' को लेकर सुर्खियां बटोर रहीं राधिका ने सिनेमाघरों से दूरी पर कहा कि उन्हें माध्यम से फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए फिल्म का किसी भी जरिए से दर्शकों तक पहुंचना ज्यादा मायने रखता है।