राधिका आप्टे और कीर्ति सुरेश का दिवाली संदेश

राधिका आप्टे-कीर्ति सुरेश ने की 'प्रदूषण-मुक्त' दिवाली मनाने की अपील, बोलीं- शोर नहीं, सिर्फ रोशनी

लेखन नेहा शर्मा 07:06 pm Nov 07, 202607:06 pm

क्या है खबर?

राधिका आप्टे और कीर्ति सुरेश के लिए दिवाली का असली आनंद रोशनी और खुशियों में है, पटाखों के शोर में नहीं। वैरायटी इंडिया से बातचीत में दोनों अभिनेत्रियों ने शांतिपूर्ण और प्रदूषण-मुक्त दिवाली मनाने की अपील की। राधिका ने कहा कि अगर उनके पास एक दिन के लिए देश में कुछ बदलने की ताकत हो तो वे पटाखों पर रोक लगाएंगी। उन्होंने कहा, "कृपया पटाखे न फोड़ें। आइए हम, जानवरों और छोटे बच्चों के लिए एक शांतिपूर्ण दिवाली मनाएं।"