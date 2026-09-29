'द ममी 4' से रेचल वीज का पहला लुक आया सामने, जानें और क्या है खास?

क्रिस्टन स्टीवर्ट 'स्पिरिचुअल वर्ल्ड' में एक भविष्यवक्ता के तौर पर नजर आएंगी। दूसरी ओर, एला पूर्णेल एरी एस्टर की 'स्केपगोट' में शामिल हुई हैं।

हॉरर फिल्में पसंद करने वाले 'टिक फीवर' का भी इंतजार कर सकते हैं। इसमें रिश्तों की उलझनों और बेचैनी को दिखाया जाएगा।

साथ ही, नेटफ्लिक्स अपनी नई फिल्म 'द हंचबैक, सोल ऑफ पेरिस' के जरिए 'द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम' की कहानी को एक नया और गहरा अंदाज देने वाला है।