नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए 'तलाश' पर फिदा, रब्बी शेरगिल ने की दमदार वापसी मनोरंजन Apr 16, 2026

अपने सुरीले संगीत के लिए पहचाने जाने वाले रब्बी शेरगिल ने एक बार फिर वापसी की है। उनका नया गाना 'तलाश' आने वाली फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' में शामिल किया गया है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में हैं और इसे आदित्य कृपलानी ने निर्देशित किया है। शेरगिल ने बताया कि कहानी सुनाने में संगीत की एक अहम भूमिका होती है और उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दीं।