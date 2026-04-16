नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए 'तलाश' पर फिदा, रब्बी शेरगिल ने की दमदार वापसी
मनोरंजन
अपने सुरीले संगीत के लिए पहचाने जाने वाले रब्बी शेरगिल ने एक बार फिर वापसी की है। उनका नया गाना 'तलाश' आने वाली फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' में शामिल किया गया है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में हैं और इसे आदित्य कृपलानी ने निर्देशित किया है। शेरगिल ने बताया कि कहानी सुनाने में संगीत की एक अहम भूमिका होती है और उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दीं।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी की तारीफ
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 'तलाश' गाने को बेहद खूबसूरत बताया है। उनके मुताबिक, यह गाना अकेलेपन और व्यक्तिगत परिवर्तन को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मौनी (चित्रांगदा सतरूपा) और अदनान बेग (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) के इर्द-गिर्द घूमती है। ये दोनों एक ऑनलाइन ऑडिशन के दौरान वीडियो कॉल पर एक-दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। यह फिल्म 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।