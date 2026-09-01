मालिनी शर्मा ने फैंस का जताया आभार

गुमनामी से सीधे सोशल मीडिया पर छाईं मालिनी शर्मा, फॉलोअर्स बढ़ने पर जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह 12:25 pm Sep 01, 202612:25 pm

क्या है खबर?

डिनो मोरिया और बिपाशा बसु की फिल्म 'राज' (2002) में भूतनी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री मालिनी शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दरअसल, पिछले 23 साल से गुमनामी की जिंदगी जी रहीं अभिनेत्री हाल ही में कैमरे पर आईं थी। उन्होंने बताया कि चकाचौंध की दुनिया से दूर होकर वह पहाड़ियों में एक फार्मस्टे चलाती हैं। देखते ही देखते उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फॉलोअर्स की संख्या में उछाल आ गया।