आर. पार्थिबन ने वायरल मैसेज की अटकलों पर दी सफाई, कही ये बात मनोरंजन Jul 03, 2026

अभिनेता-निर्देशक आर. पार्थिबन ने अपने गुरु के. भाग्याराज के निधन के बाद उन्हें मिले एक अपमानजनक संदेश को लेकर उठे विवाद पर अपनी राय रखी है।

इंटरनेट पर खूब अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह संदेश किसने भेजा था, लेकिन पार्थिबन ने एक्स पर साफ किया कि उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि उस असभ्य व्यक्ति को असभ्य ही रहने दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मकसद सिर्फ अपनी भावनाओं को सबके सामने व्यक्त करना था और उन्होंने प्रशंसकों से अपील की कि वे कयास लगाना बंद करें और उनकी इस इच्छा का सम्मान करें कि वे अब आगे बढ़ना चाहते हैं।