आर. पार्थिबन ने वायरल मैसेज की अटकलों पर दी सफाई, कही ये बात
अभिनेता-निर्देशक आर. पार्थिबन ने अपने गुरु के. भाग्याराज के निधन के बाद उन्हें मिले एक अपमानजनक संदेश को लेकर उठे विवाद पर अपनी राय रखी है।
इंटरनेट पर खूब अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह संदेश किसने भेजा था, लेकिन पार्थिबन ने एक्स पर साफ किया कि उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि उस असभ्य व्यक्ति को असभ्य ही रहने दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मकसद सिर्फ अपनी भावनाओं को सबके सामने व्यक्त करना था और उन्होंने प्रशंसकों से अपील की कि वे कयास लगाना बंद करें और उनकी इस इच्छा का सम्मान करें कि वे अब आगे बढ़ना चाहते हैं।
दक्षिण भारतीय फिल्म लेखकों ने गुरु का किया समर्थन
इस विवाद से ध्यान हटाते हुए, पार्थिबन ने गुरु के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि की घोषणा की। उन्होंने सुझाव दिया कि दक्षिण भारतीय फिल्म लेखक संघ का स्थायी मानद अध्यक्ष गुरु को बनाया जाए, जिसका संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।
उन्होंने यह भी बताया कि संघ की नई इमारत का नाम भी गुरु के नाम पर रखा जाएगा, ताकि तमिल सिनेमा पर गुरु के स्थायी प्रभाव को सम्मान दिया जा सके।