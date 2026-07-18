आर माधवन की 'जीडीएन' की रिलीज तारीख बदली, 17 जुलाई के बजाय अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
आर माधवन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जीडीएन' की रिलीज तारीख बदल दी गई है। अब ये फिल्म 17 जुलाई के बजाय 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। माधवन ने खुद इंस्टाग्राम पर ये खबर साझा करते हुए बताया कि यह फिल्म 'एक जुनून से भरे इंसान की कहानी है, जिसकी विरासत से उसे और ताकत मिलती है।'
ये फिल्म जी डी नायडू के प्रेरणादायक सफर को पर्दे पर लाती है, जो एक ऐसे महान इंजीनियर थे जिनकी अनूठी खोजों ने भारत के औद्योगिक भविष्य को एक नया आकार दिया।
'जीडीएन' में दिखेंगे सत्यराज और प्रियामणि जैसे बड़े चेहरे
कृष्णकुमार रामाकुमार के निर्देशन में बनी 'जीडीएन' में सत्यराज, जयराम, प्रियामणि, दुशरा विजयन, थंबी रामाय्या और विनय राय जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं। इस फिल्म का निर्माण वर्गेस मूलन पिक्चर्स ने माधवन की अपनी कंपनी ट्राइकोलर फिल्म्स के साथ मिलकर किया है। फिल्म को तमिल, तेलुगू, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, ताकि हर भाषा के दर्शक इसे अपनी जुबान में देख सकें।
सिर्फ 'जीडीएन' ही नहीं, माधवन जल्द ही नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज 'लीगेसी' में भी दिखाई देंगे। इस सीरीज में उनके साथ निमिषा सजयन और अभिषेक बनर्जी भी हैं।