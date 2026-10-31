आर माधवन बने विशाल फुरिया की अगली हॉरर फिल्म के हीरो, निर्देशक बोले- ऐसा खौफ कभी नहीं देखा होगा
मनोरंजन
आर माधवन जल्द ही निर्देशक विशाल फुरिया की अगली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे। 'छोरी' और 'मां' जैसी हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर विशाल ने बताया कि माधवन इस फिल्म के लिए उनकी पहली और इकलौती पसंद थे। फिल्म की शूटिंग साल 2027 की शुरुआत में शुरू होगी। इसे रोहित रंजन अपने प्रोडक्शन हाउस फ्रॉस्टलिट प्रोडक्शन लिमिटेड के बैनर तले बना रहे हैं। विशाल का कहना है कि वो दर्शकों को भारतीय हॉरर सिनेमा में पहले कभी न देखा गया डर दिखाना चाहते हैं।
माधवन कर चुके हैं ये हॉरर फिल्में
माधवन '13बी' और 'शैतान' जैसी हॉरर फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो विशाल फुरिया की फिल्म 'मां' में कैमियो करते भी नजर आए थे। अब दोनों की इस नई फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। माधवन को आखिरी बार इस साल रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में देखा गया था।