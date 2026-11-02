विशाल फूरिया की अगली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे आर माधवन, फिल्म का नाम और कहानी गोपनीय रखी गई
मनोरंजन
आर माधवन निर्देशक विशाल फ्यूरिया की अगली हॉरर फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 'मां' के बाद यह उनका साथ में दूसरा प्रोजेक्ट होगा।
अभी तक फिल्म का नाम और कहानी गोपनीय रखी गई है, लेकिन यह खबर ऐसे समय आई है जब बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
इसकी वजह 'स्त्री' और 'भेड़िया' जैसी हालिया सफल फिल्में हैं।
फिल्म के लिए विशाल ने क्यों चुना माधवन को?
निर्देशक विशाल फ्यूरिया ने बताया कि माधवन उनकी पहली और एकमात्र पसंद थे। इसकी वजह अभिनेता की हॉरर जॉनर पर अच्छी पकड़ है।
माधवन को '13बी' और 'शैतान' जैसी हॉरर फिल्मों का अच्छा अनुभव है। फ्यूरिया को उम्मीद है कि उनकी यह जोड़ी भारतीय हॉरर दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आएगी।