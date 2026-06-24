राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री पाकर आर. माधवन हुए निहाल, बोले- यह सम्मान सिनेमा को मेरी श्रद्धांजलि है
मनोरंजन
अभिनेता आर. माधवन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की और फिल्मों में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए सरकार का आभार जताया।
माधवन ने पुरस्कार को सिनेमा को एक श्रद्धांजलि बताया
माधवन ने इस पुरस्कार को सिनेमा की दुनिया को एक श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने इस सम्मान को अपने प्रशंसकों, सहकर्मियों और परिवार को समर्पित किया, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया।
माधवन ने यह भी कहा कि यह सम्मान उनके दिल में हमेशा रहेगा। उन्होंने वादा किया कि वह देश के लिए अच्छी और अर्थपूर्ण फिल्में बनाते रहेंगे।