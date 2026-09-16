आर माधवन ने सूर्या के शैक्षिक प्रभाव को किया सलाम, कही ये बड़ी बात
अभिनेता आर. माधवन ने तमिलनाडु के उन जरूरतमंद छात्रों की दिल खोलकर तारीफ की है, जिन्हें सूर्या का अगारम फाउंडेशन कॉलेज तक पहुंचाने में मदद कर रहा है।
इंस्टाग्राम पर वायरल एक पोस्ट के मुताबिक, इस फाउंडेशन की मदद से 51 छात्र डॉक्टर बन चुके हैं और करीब 1,800 छात्र इंजीनियर बन गए हैं, जो वाकई कमाल के आंकड़े हैं।
सूर्या ने बताया कि पिछले 20 सालों में उनके फाउंडेशन ने 6,000 से ज्यादा छात्रों का जीवन बदल दिया है।
माधवन ने सूर्या को इंस्टाग्राम पर सलाम किया
माधवन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए सूर्या के समाज सेवा के प्रति लंबे समय से चले आ रहे समर्पण की खूब तारीफ की है।
उन्होंने इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए सैल्यूट वाले इमोजी के साथ अपना समर्थन जताया।
अगारम फाउंडेशन दिखाता है कि कैसे शिक्षा का समर्थन करके पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए नए रास्ते खोले जा सकते हैं, जिन्हें शायद ऐसे मौके कभी नहीं मिल पाते।