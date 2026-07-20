आर. माधवन की 'जी.डी.एन' को मिला U/A सर्टिफिकेट, इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

कृष्णकुमार रामकुमार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इसमें सत्यराज, प्रियामणि, जयराम और दुशारा विजयन जैसे कई बड़े नाम अहम किरदारों में नजर आएंगे।

पहले यह फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विजय की फिल्म 'जना नायकन' के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। फिल्म के निर्माण का जिम्मा वर्गीस मूलन और त्रिकोलोर फिल्म्स ने उठाया है।

बता दें कि त्रिकोलोर फिल्म्स की सह-स्थापना माधवन ने ही की है। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, जो अपने शानदार प्रोडक्शन डिजाइन और माधवन के प्रभावशाली अभिनय के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

भारतीय तकनीक के इतिहास में रुचि रखने वाले दर्शकों या बायोपिक देखने के शौकीन लोगों के लिए, यह फिल्म काफी उम्मीद जगाती है।