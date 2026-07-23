आर माधवन ने शिक्षा सुधारों के लिए हो रहे छात्र प्रदर्शनों का किया समर्थन, जानें क्या बोले?

छात्रों के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे कई छात्र समूह संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं, जहां पुलिस से उनका टकराव भी हो रहा है।

पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का अनशन भी 25वें दिन पर पहुंच गया है, जिससे उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। इस बीच, सलमान खान और शबाना आजमी जैसे फिल्मी सितारों ने भी इस मामले में जवाबदेही और सुधार की मांग की है।

यह दिखाता है कि शिक्षा में निष्पक्षता को लेकर कितना रोष और असंतोष है।