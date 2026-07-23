आर माधवन ने शिक्षा सुधारों के लिए हो रहे छात्र प्रदर्शनों का किया समर्थन, जानें क्या बोले?
अभिनेता आर माधवन उन छात्रों के साथ खड़े हैं, जो NEET-UG पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था में आ रही दूसरी समस्याओं का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखते हुए योग्यता के आधार पर व्यवस्था और ज्यादा पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा, 'शिक्षा में हमारे राष्ट्र का भविष्य बनाने की शक्ति है।'
माधवन ने छात्रों से हिम्मत न हारने को कहा और भरोसा दिलाया कि उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत ही अन्याय के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी।
सोनम वांगचुक का अनशन 25वें दिन पहुंचा
छात्रों के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे कई छात्र समूह संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं, जहां पुलिस से उनका टकराव भी हो रहा है।
पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का अनशन भी 25वें दिन पर पहुंच गया है, जिससे उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। इस बीच, सलमान खान और शबाना आजमी जैसे फिल्मी सितारों ने भी इस मामले में जवाबदेही और सुधार की मांग की है।
यह दिखाता है कि शिक्षा में निष्पक्षता को लेकर कितना रोष और असंतोष है।