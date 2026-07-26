PVR INOX बना मनोरंजन का नया ठिकाना, फिल्मों के साथ लाइव स्पोर्ट्स देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रही भीड़

फिल्में भले ही सिनेमाघरों का मुख्य आकर्षण बनी रहेंगी, लेकिन PVR INOX अब लोगों को जोड़ने और मनोरंजन देने के नए तरीके अपना रहा है। सिनेमाघरों में अब बड़े पर्दे पर लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स, म्यूजिक कंसर्ट्स और स्टैंड-अप कॉमेडी शोज का मजा भी मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि FIFA विश्व कप का देर रात आया फाइनल मैच देखने के लिए ही सिनेमाघरों में 64,000 से ज्यादा फैंस खिंचे चले आए थे। अजय बिजली का कहना है कि कंपनी का सपना 'घर से बाहर होने वाली हर तरह की मनोरंजक गतिविधियों के लिए लोगों की पहली पसंद' बनना है।