PVR INOX बना मनोरंजन का नया ठिकाना, फिल्मों के साथ लाइव स्पोर्ट्स देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रही भीड़
PVR INOX अब सिर्फ फिल्में दिखाने वाली जगह नहीं रह गई है, बल्कि अपनी सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ा रही है। हाल ही में हुई अर्निंग्स कॉल के दौरान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली ने साफ किया कि उनका मकसद भारत में 'घर के बाहर मनोरंजन' का सबसे बड़ा ठिकाना बनना है। PVR INOX इस बात को साबित भी कर चुका है, क्योंकि अब केवल फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि IPL और FIFA विश्व कप जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लाइव मैच देखने के लिए भी लोग बड़ी तादाद में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।
लाइव इवेंट्स में विस्तार कर रहा PVR INOX
फिल्में भले ही सिनेमाघरों का मुख्य आकर्षण बनी रहेंगी, लेकिन PVR INOX अब लोगों को जोड़ने और मनोरंजन देने के नए तरीके अपना रहा है। सिनेमाघरों में अब बड़े पर्दे पर लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स, म्यूजिक कंसर्ट्स और स्टैंड-अप कॉमेडी शोज का मजा भी मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि FIFA विश्व कप का देर रात आया फाइनल मैच देखने के लिए ही सिनेमाघरों में 64,000 से ज्यादा फैंस खिंचे चले आए थे। अजय बिजली का कहना है कि कंपनी का सपना 'घर से बाहर होने वाली हर तरह की मनोरंजक गतिविधियों के लिए लोगों की पहली पसंद' बनना है।