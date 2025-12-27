'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में चार्जशीट दायर, अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को बनाया आरोपी

चार्जशीट मामले में अल्लू आरोपी नंबर 11 के तौर पर शामिल हैदराबाद पुलिस ने 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के मामले में जांच पूरी करने के बाद 100 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें अल्लू अर्जुन का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आयोजकों ने भीड़ को संभालने में चूक की। भगदड़ संध्या थिएटर प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई। अल्लू अर्जुन को इस केस में आरोपी संख्या 11 के रूप में दर्ज किया गया है।

मामला संध्या थिएटर में फिल्म के प्रीमियर के दौरान मची थी भगदड़ बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म की प्रीमियर के दौरान अचानक बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस भीड़ के अचानक बढ़ जाने से अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसी घटना हुई, जिससे लोग घायल हुए। इस हादसे में 35 साल की महिला रेवती की मौत हो गई और उसका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घयल हो गया। पुलिस ने इसी घटना के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है।

दुखद कैसे गई थी महिला की जान? रेवती नाम की ये महिला दिलसुखनगर की रहने वाली थीं। वह अपने पति और 2 बच्चों, श्री तेज (9) सान्विका (7) के साथ थिएटर फिल्म देखने पहुंची थीं। जैसे ही अल्लू वहां आए, थिएटर के गेट से अंदर जाने के लिए लोगों में धक्का-मुक्की होने लगी। इस दौरान रेवती और उनका बेटा भीड़ में दब गया। पुलिस तुरंत मां-बेटे को दुर्गा भाई देशमुख अस्पताल लेकर गई, लेकिन रेवती को बचाया नहीं जा सका।

