'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में चार्जशीट दायर, अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को बनाया आरोपी
क्या है खबर?
फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, हैदराबाद पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है और इस मामले में अल्लू समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में अल्लू के मैनेजर समेत, स्टाफ और बॉउंसर के साथ-साथ संध्या थिएटर के प्रबंधक भी शामिल हैं। मामला अभी जांच के दायरे में है और अदालत में आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
चार्जशीट
मामले में अल्लू आरोपी नंबर 11 के तौर पर शामिल
हैदराबाद पुलिस ने 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के मामले में जांच पूरी करने के बाद 100 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें अल्लू अर्जुन का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आयोजकों ने भीड़ को संभालने में चूक की। भगदड़ संध्या थिएटर प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई। अल्लू अर्जुन को इस केस में आरोपी संख्या 11 के रूप में दर्ज किया गया है।
मामला
संध्या थिएटर में फिल्म के प्रीमियर के दौरान मची थी भगदड़
बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म की प्रीमियर के दौरान अचानक बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस भीड़ के अचानक बढ़ जाने से अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसी घटना हुई, जिससे लोग घायल हुए। इस हादसे में 35 साल की महिला रेवती की मौत हो गई और उसका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घयल हो गया। पुलिस ने इसी घटना के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है।
दुखद
कैसे गई थी महिला की जान?
रेवती नाम की ये महिला दिलसुखनगर की रहने वाली थीं। वह अपने पति और 2 बच्चों, श्री तेज (9) सान्विका (7) के साथ थिएटर फिल्म देखने पहुंची थीं। जैसे ही अल्लू वहां आए, थिएटर के गेट से अंदर जाने के लिए लोगों में धक्का-मुक्की होने लगी। इस दौरान रेवती और उनका बेटा भीड़ में दब गया। पुलिस तुरंत मां-बेटे को दुर्गा भाई देशमुख अस्पताल लेकर गई, लेकिन रेवती को बचाया नहीं जा सका।
गिरफ्तारी
एक रात जेल में भी रहे थे अल्लू
इस मामले में पुलिस ने अल्लू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 13 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अल्लू को एक रात जेल में काटनी पड़ थी। हालांकि, बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद अल्लू और 'पुष्पा 2' के निर्माताओं ने बच्चे के परिवार को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। अल्लू ने 1 करोड़ रुपये, जबकि निर्माता और निर्देशक ने 50-50 लाख रुपये दिए थे।