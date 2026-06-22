'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में नई अपडेट

'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित, वर्चुअली पेश हुए थे अल्लू अर्जुन

लेखन ज्योति सिंह 02:13 pm Jun 22, 202602:13 pm

क्या है खबर?

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मची थी। इस दौरान रेवती नाम की एक महिला की मौत और उसके 9 साल के बेटे श्रीतेज के घायल होने की खबर सामने आई। मामले का आरोप अभिनेता पर लगा था, जिसके चलते उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। ताजा अपडेट है कि नामपल्ली कोर्ट ने सुनवाई 6 जुलाई, 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है।