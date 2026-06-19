'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को भेजा गया समन, अब देना होगा जवाब
अल्लू अर्जुन को कोर्ट बुलाया गया है। यह समन 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर के दौरान हुई एक दुखद भगदड़ के बाद भेजा गया है।
यह प्रीमियर दिसंबर, 2024 में हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुआ था। वहां इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी कि 35 साल की रेवती की मौत हो गई और उनके 8 साल के बेटे श्रीतेज को गंभीर चोटें लगी थीं।
जो रात सभी के लिए रोमांचक होनी चाहिए थी, वह एक दिल दहला देने वाली घटना में बदल गई थी।
अल्लू को कोर्ट में कब होना है पेश?
अल्लू को आरोपी नंबर 11 के रूप में नामित किया गया है और उन्हें 22 जून, 2026 को खुद कोर्ट में पेश होना होगा। थिएटर प्रबंधन पर भी आरोप हैं कि उन्होंने अल्लू के अचानक आने की सूचना पुलिस को नहीं दी।
इसी वजह से वहां सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां पाई गई हैं। अब 23 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें अल्लू भी शामिल हैं।
अधिकारी अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हादसे को कैसे टाला जा सकता था।