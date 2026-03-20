भारत में पहले ही दिन 100 करोड़ छापने वाली फिल्में, देखिए 'धुरंधर: द रिवेंज' का नंबर

रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। फिल्म ' धुरंधर: द रिवेंज ' ने रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। फिल्म ने 102 करोड़ रुपये का धांसू आंकड़ा पार किया है। आइए जानें उन भारतीय फिल्मों के बारे में, जो पहले दिन 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुईं।

#1 'पुष्पा: द रूल' फिल्म् 'पुष्पा: द रूल' ने पहले ही दिन भारत में 164 करोड़ रुपये की कमाई कर सबको चौंका दिया था। ये भारत की पहली ऐसी फिल्म बनी, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक ही दिन में इतना बड़ा आंकड़ा छुआ। अल्लू अर्जुन (पुष्पा) नेअपने अनोखे स्वैग और 'फ्लावर नहीं फायर' वाले अंदाज से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। उधर पुष्पा की पत्नी के रूप में रश्मिका मंदाना उर्फ श्रीवल्ली ने अपनी सादगी से दर्शकों का दिल जीत लिया।

#2 'RRR' भारतीय बॉक्स ऑफिस के इतिहास में 'RRR' एक ऐसी मिसाल है, जिसने साउथ और बाॅलीवुड के बीच की दूरियों को मिटा दिया। 133 करोड़ रुपये कीओपनिंग के साथ ये 'पुष्पा 2' के बाद भारत की पहले दिन दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। फिल्म की कहानी 1920 के दशक के 2 महान स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू (राम चरण) और कोमाराम भीम (जूनियर एनटीआर) के इर्द-गिर्द बुनी गई। आलिया भट्‌ट और अजय देवगन भी इसका हिस्सा थे।

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#3 'KGF: चैप्टर 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जब 'रॉकी भाई' की एंट्री हुई तो अच्छे-अच्छों के पसीने छूट गए। 116 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ 'KGF: चैप्टर 2' ('RRR' और पुष्पा 2 के बाद) भारत की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी। प्रशांत नील के निर्देशन और यश के दमदार अभिनय ने कन्नड़ सिनेमा को उस मुकाम पर पहुंचा दिया, जहां आज पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है। रवीना टंडन और संजय दत्त का अभिनय भी इस फिल्म में काबिल-ए-तारीफ था।

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