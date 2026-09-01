प्रियंका चोपड़ा की 'हुंकार- द रोर' का टीजर हुआ जारी, जानिए क्या है फिल्म में खास?

फिल्म में राम कपूर, जोया हुसैन, चारु शंकर, वीन हर्ष और राजेश शर्मा जैसे जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं। नित्या मेहरा के साथ अनीत का यह दूसरा प्रोजेक्ट है।

नित्या ने इससे पहले 'बार बार देखो' का निर्देशन किया है और 'मेड इन हेवन' पर भी काम कर चुकी हैं। वहीं, करण कपाड़िया ने 'तलाश' जैसी फिल्मों में सहायक निदेशक के तौर पर काम किया है।

यह फिल्म सिर्फ बड़ों (ए-रेटेड) के लिए है। फिल्म में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा और इसका टीजर आज ही रिलीज हो रहा है!