प्रियंका चोपड़ा की 'हुंकार- द रोर' का टीजर हुआ जारी, जानिए क्या है फिल्म में खास?
प्रियंका चोपड़ा की प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स ने अपनी नई कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हुंकार- द रोर' की पहली झलक जारी कर दी है।
यह फिल्म जल्द ही जियो हॉटस्टार पर आने वाली है। इस फिल्म में अनीत पड्डा, फातिमा सना शेख, मोहम्मद जीशान अय्यूब और अर्जुन माथुर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं।
इसका निर्देशन नित्या मेहरा और करण कपाड़िया ने मिलकर किया है। अगर आपको दमदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्में पसंद हैं, तो इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।
'हुंकार- द रोर' का टीजर हुआ जारी
फिल्म में राम कपूर, जोया हुसैन, चारु शंकर, वीन हर्ष और राजेश शर्मा जैसे जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं। नित्या मेहरा के साथ अनीत का यह दूसरा प्रोजेक्ट है।
नित्या ने इससे पहले 'बार बार देखो' का निर्देशन किया है और 'मेड इन हेवन' पर भी काम कर चुकी हैं। वहीं, करण कपाड़िया ने 'तलाश' जैसी फिल्मों में सहायक निदेशक के तौर पर काम किया है।
यह फिल्म सिर्फ बड़ों (ए-रेटेड) के लिए है। फिल्म में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा और इसका टीजर आज ही रिलीज हो रहा है!