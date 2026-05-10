विजय बने मुख्यमंत्री, खुशी से झूमीं तृषा ने थलापति की मां-बहन को लगाया गले; वीडियो वायरल

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जब उनकी खास दोस्त और अभिनेत्री तृषा कृष्णन पहुंचीं तो सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए तृषा काफी उत्साहित दिखीं। विजय के साथ सालों पुराना पेशेवर और निजी रिश्ता होने के कारण वो इस मौके पर काफी खुश नजर आ रही थीं। फिरोजी रंग की सिल्क साड़ी में उनका सादगी भरा अंदाज भी चर्चा में है।

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थलापति की मां और बहन को लगाया गले

तृषा को कार्यक्रम स्थल पर विजय के परिवार के सदस्यों से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते हुए देखा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री की मां शोभा चंद्रशेखर और बहन विद्या से भी मुलाकात की और उन्हें गले लगाया। सोशल मीडिया पर फैंस चर्चा कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तृषा के चेहरे पर विजय के लिए कितना गर्व झलक रहा था। फैंस उन्हें इस सिनेमा से राजनीति तक के सफर में विजय की बड़ी समर्थक भी कह रहे हैं।