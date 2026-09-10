'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' गानें पर बवाल, महाराणा प्रताप के अपमान पर राजेंद्र राठौड़ ने घेरा; रैपरिया बालाम ने भेजा कानूनी नोटिस

राजेंद्र ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि "आप महाराणा प्रताप जैसे महान नायक के साथ ऐसे किरदारों को जोड़कर उनका महिमामंडन नहीं कर सकते।"

साथ ही, उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले में आगे और भी कदम उठाएंगे। 'शूरवीर' गाना बनाने वाले रैपरिया बालाम ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने बताया कि "मैंने रिकॉर्ड कंपनी और फिल्म बनाने वालों को कानूनी नोटिस भेज दिया है।" उनका कहना है कि इस गाने का इस्तेमाल बिना इजाजत के हुआ है और इसे जिस जगह दिखाया गया है, वह बेहद अपमानजनक है।

ट्रूपर रिकॉर्ड्स ने जवाब दिया है कि उन्होंने इस गाने का आधिकारिक लाइसेंस लिया था। यह पूरा मामला अभी भी गरमाया हुआ है।

कई लोग फिल्म बनाने वालों से गुजारिश कर रहे हैं कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्रतीकों का ध्यान रखें और उनके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएं।