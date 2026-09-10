'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' गानें पर बवाल, महाराणा प्रताप के अपमान पर राजेंद्र राठौड़ ने घेरा; रैपरिया बालाम ने भेजा कानूनी नोटिस
'मिर्जापुर: द मूवी' को राजस्थान में तगड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इस फिल्म में एक गैंगवॉर सीन के दौरान 'शूरवीर' गाना इस्तेमाल किया गया है।
यह गाना महाराणा प्रताप और उनके वीर घोड़े चेतक को सम्मान देता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी कई लोगों को लगता है कि यह हमारे राष्ट्रीय नायक का अपमान है।
इसी वजह से ऑनलाइन लोगों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
राजेंद्र ने CBFC को लिखा पत्र
राजेंद्र ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि "आप महाराणा प्रताप जैसे महान नायक के साथ ऐसे किरदारों को जोड़कर उनका महिमामंडन नहीं कर सकते।"
साथ ही, उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले में आगे और भी कदम उठाएंगे। 'शूरवीर' गाना बनाने वाले रैपरिया बालाम ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने बताया कि "मैंने रिकॉर्ड कंपनी और फिल्म बनाने वालों को कानूनी नोटिस भेज दिया है।" उनका कहना है कि इस गाने का इस्तेमाल बिना इजाजत के हुआ है और इसे जिस जगह दिखाया गया है, वह बेहद अपमानजनक है।
ट्रूपर रिकॉर्ड्स ने जवाब दिया है कि उन्होंने इस गाने का आधिकारिक लाइसेंस लिया था। यह पूरा मामला अभी भी गरमाया हुआ है।
कई लोग फिल्म बनाने वालों से गुजारिश कर रहे हैं कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्रतीकों का ध्यान रखें और उनके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएं।