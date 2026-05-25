राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोसेनजीत चटर्जी को दिया पद्म श्री, ब मनोरंजन May 25, 2026

बंगाली फिल्मों के जाने-माने अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री प्रदान किया है।

'चोखेर बाली' और 'बैशे श्रावण' जैसी 40 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरने वाले प्रोसेनजीत ने जिस विनम्रता से यह पुरस्कार स्वीकार किया, वह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि बंगाली सिनेमा से प्यार करने वाले हर किसी के लिए एक गर्व का पल बन गया।