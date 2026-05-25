राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोसेनजीत चटर्जी को दिया पद्म श्री, ब
मनोरंजन
बंगाली फिल्मों के जाने-माने अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री प्रदान किया है।
'चोखेर बाली' और 'बैशे श्रावण' जैसी 40 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरने वाले प्रोसेनजीत ने जिस विनम्रता से यह पुरस्कार स्वीकार किया, वह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि बंगाली सिनेमा से प्यार करने वाले हर किसी के लिए एक गर्व का पल बन गया।
पूरे देश में कितने लोगों को मिला पद्म पुरस्कार?
इस साल पद्म पुरस्कारों से देशभर के 131 लोगों को नवाजा गया है। मनोरंजन की दुनिया से प्रोसेनजीत चटर्जी और आर. माधवन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
वहीं मलयालम सिनेमा के बड़े नाम मामूटी ने पद्म भूषण अपने नाम किया। इन विजेताओं में से 11 कलाकार पश्चिम बंगाल से थे, जो दिखाता है कि अब क्षेत्रीय सितारे भी पूरे देश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं।